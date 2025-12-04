На новый в Челябинске маршрут выйдут 16 автобусов. Схема

Сегодня с утра на маршруте работают пять автобусов среднего класса. Запланировано постепенное их увеличение до 16. К подвижному составу предъявляются повышенные требования качества. В частности, не менее 25 мест для сидения, в салоне должен быть низкий пол, наличие системы оплаты проезда банковской картой.