За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

В МЧС также предупреждают об ухудшении погодных условий. В четверг, 4 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, а ночью и утром — с мокрым снегом. В отдельных районах прогнозируется туман, а на севере и востоке области — гололедно-изморозевые явления.