За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

В МЧС дончан предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 3 декабря, подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на чрезвычайные ситуации. Спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров и одно последствие дорожно-транспортного происшествия.

Для ликвидации последствий и спасения людей к местам ЧП выезжали 92 человека личного состава и 23 единицы специальной техники.

В МЧС также предупреждают об ухудшении погодных условий. В четверг, 4 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, а ночью и утром — с мокрым снегом. В отдельных районах прогнозируется туман, а на севере и востоке области — гололедно-изморозевые явления.

