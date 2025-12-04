Башкирия и Узбекистан развивают сотрудничество в музейном деле и археологии

Кроме того, Центр позволит расширить сотрудничество специалистов музейного дела и археологии Узбекистана и Башкортостана в рамках проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Глава Башкортостана отметил общность исторического наследия народов Евразии.
Как рассказал Радий Хабиров, полгода назад в ходе рабочей поездки в Узбекистан он осмотрел внешний вид комплекса, который тогда еще только строился, но уже тогда он его приятно поразил.
«Центр пока официально не открыт, но у меня появилась возможность посетить его. Я, конечно, потрясён — в моём понимании ничего более великолепного в жизни не видел, — заявил Глава Башкортостана. — Очень рад, что в Ташкенте открылась ещё одна туристическая жемчужина, ради которой стоит приезжать».
По его мнению, главная задача Центра исламской цивилизации — продемонстрировать истинную гуманистическую и просветительскую сущность ислама. Это очень важно, «особенно для наших детей, молодёжи», отметил руководитель Башкортостана.
Особое восхищение у него вызвал зал доисламского периода, где выставлены редкие артефакты.
«Как только комплекс заработает, начнём наше активное сотрудничество. Планируем заключить соглашение между центром и музеями нашей республики для обмена опытом», — сообщил Радий Хабиров.
Напомним, строительство Центра исламской цивилизации инициировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году, а первый камень заложили в июне 2018 года — в праздник Ид аль-Фитр.
Здание площадью 42 тысячи квадратных метров увенчано куполом высотой 65 метров, сочетает традиционную узбекскую архитектуру с современными технологиями. Центр объединяет функции музея и научно-исследовательского комплекса. В нем находятся исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, архивы, мастерские по реставрации, лаборатории цифровизации, а также конференц-зал, рассчитанный на 460 мест.
Главным духовным центром комплекса станет зал Священного Корана. Здесь будут представлены один из древнейших экземпляров Мусхафа Усмана, а также редкие рукописные издания эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий.