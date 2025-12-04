Ричмонд
В Иркутск ввезли морковь и рис из Кыргызстана

Специалисты проверил крупную партию овощей и крупы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты проверил крупную партию овощей и крупы, прибывшую в Иркутскую область. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, 28 ноября из Кыргызстана доставили 2,6 тонны свежей моркови и 1,1 тонны продовольственного риса. Вся продукция сопровождалась необходимым фитосанитарным сертификатом.

— Проверка была проведена на основании уведомления от коллег из Уральского управления. Груз проследовал через контрольный пост в Курганской области. После лабораторных анализов карантинные вредители в товаре обнаружены не были. Морковь и рис признаны безопасными и разрешены к продаже, — уточнили в пресс-службе Управления.

В ведомстве напоминают, что ввоз подкарантинной продукции обязывает собственника сразу уведомлять об этом Россельхознадзор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области закрепили цены на местные продукты.