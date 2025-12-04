Суперлуние смогут наблюдать жители Приангарья в ночь на 5 декабря

Суперлуние, или правильнее «суперполнолуние», возникает, когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом минимального расстояния Луны до Земли. В этом году перигей пришелся на 4 декабря 2025 года в 14.07 (по МСК), а полная Луна наступит в ночь на 5 декабря в 02.15 (по МСК). Разница между этими событиями составит чуть более 12 часов.