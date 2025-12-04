Суперлуние смогут наблюдать жители Приангарья в ночь на 5 декабря

IrkutskMedia, 4 декабря. Как сообщает тг-канал (18+) Иркутский астроном, жители Приангарья в 0.30 5 декабря смогут наблюдать «суперлуние» — редкое совпадение полной Луны и её ближайшего подхода к Земле. В пресс-службе Москвоского планетария уточнили, что Луна будет в 356 961 км от нашей планеты. Это явление привлекает внимание ярким сиянием и большим визуальным размером спутника.
Суперлуние, или правильнее «суперполнолуние», возникает, когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом минимального расстояния Луны до Земли. В этом году перигей пришелся на 4 декабря 2025 года в 14.07 (по МСК), а полная Луна наступит в ночь на 5 декабря в 02.15 (по МСК). Разница между этими событиями составит чуть более 12 часов.
Хотя Луна в этот период выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, человеческий глаз эти отличия практически не замечает — эффект хорошо виден только на фотографиях.
«Суперлуния» происходят каждый год, но столь близкие совпадения полнолуния и перигея встречаются редко, что делает это событие интересным как для астрономов, так и для любителей наблюдать небо.
Эллиптическая орбита Луны делает возможным её периодическое приближение к Земле от 356 410 км до 406 700 км. Среднее расстояние составляет 384 400 км. Когда полная Луна оказывается ближе 362 000 км, именно тогда формируется «суперполнолуние».
Напомним, вечером 12 ноября жители Иркутской области и республики Бурятия могли наблюдать яркое полярное сияние. Небо переливалось зелеными, розовыми и багровыми оттенками — невероятное природное явление вызвало восторг у очевидцев и астрофотографов.