Shot: Лева* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве

Лева* Би-2 (настоящее имя Игорь Бортник*) избавился от своей последней квартиры в Москве. Артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести деньги из России по «серой» схеме. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.