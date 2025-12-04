Shot: Лева* Би-2 избавился от своей последней квартиры в Москве

Лева* Би-2 (настоящее имя Игорь Бортник*) избавился от своей последней квартиры в Москве. Артист оформил дарственную на недвижимость, чтобы вывести деньги из России по «серой» схеме. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
Речь идет о трехкомнатной квартире на улице 1905 года.
— Благодаря тому что артист оформил дарственную, он теперь может не платить налог от продажи, а все иные затраты ложатся на плечи нового владельца, — говорится в публикации.
Уточняется, что стоимость такой недвижимости может составлять 36 миллионов рублей. Эту квартиру певец купил в 2007 году. Позднее он переписал ее на свою жену Асю Бортник, передает Telegram-канал.
В апреле сотрудники российского Минюста пресекли многочисленные махинации Левы*. Теперь в обновленном списке артист указан с уточнениями — Бортник Егор (Игорь) Михайлович*, «Лева Би-2»*.
Ранее стало известно, что покинувший Россию Шура из музыкальной группы «Би-2» числится владельцем элитной квартиры в центре Москвы за 500 миллионов рублей. Незадолго до того, как артист уехал из РФ, он купил четырехкомнатную квартиру в историческом центре города площадью 256,4 квадратного метра.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.