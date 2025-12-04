Ричмонд
Аферисты начали обкрадывать россиян под предлогом перерасчёта пенсии

Аферисты начали проводить обзвоны россиян для кражи денег от лица Пенсионного фонда России. Они сообщают о якобы положенном перерасчёте пенсии за 2016−2018 годы, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Отмечается, что мошенники готовятся и во время звонка называют личные данные цели, а после предлагают пройти перерегистрацию и озвучивают часть номера банковской карты. Затем они требуют назвать оставшиеся цифры и код из смс, чтобы оформить «операцию». После этого с карт пострадавших списываются деньги.

А ранее в Астрахани возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, обвиняемой в пособничестве финансовым аферистам. Женщина перевела обратно 40 тысяч рублей, которые получила от неизвестного лица, поверив его истории о технической ошибке. По версии следствия, таким образом она по незнанию поучаствовала в отмывании средств, добытых преступным путём. Жертве грозит до шести лет заключения.

