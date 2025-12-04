Аферисты начали обкрадывать россиян под предлогом перерасчёта пенсии

Отмечается, что мошенники готовятся и во время звонка называют личные данные цели, а после предлагают пройти перерегистрацию и озвучивают часть номера банковской карты. Затем они требуют назвать оставшиеся цифры и код из смс, чтобы оформить «операцию». После этого с карт пострадавших списываются деньги.