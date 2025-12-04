В Курганской области подешевел бензин и дизельное топливо

На курганских заправках снизились цены на большинство видов топлива.
В Кургане и области за минувшую неделю снизились цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Информацию URA.RU сообщили в управлении Свердловскстата.
Индекс потребительских цен приведен в % к 24 ноября 2025 г. «Бензин автомобильный марки АИ-92 — 99,62. Бензин автомобильный марки АИ-95 — 99,55. Дизельное топливо — 99,59», — сообщается в пресс-релизе статистического управления.
Средняя цена 92-го бензина за литр составила 57,69 рубля. Бензин с октановым числом 95 в среднем стоил 62,74 рубля. Дизельное топливо — 74,11 рубля. Совсем незначительно подорожало высокооктановое топливо. Средняя цена литра бензина АИ-98 и выше составила 84,02 рубля.