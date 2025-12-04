Ричмонд
Власти упразднили еще один населенный пункт в Гомельской области

Стало на один населенный пункт меньше в Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти упразднили еще один населенный пункт в Гомельской области. Это следует из решения Буда-Кошелевского районного совета депутатов № 119 от 28 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В решении сказано, что необходимо упразднить поселок Мигай Морозовичского сельсовета Буда-Кошелевского района Гомельской области. Документ вступает в силу после официального опубликования.

В эфире телеканала ОНТ отметили, что названный поселок был основан в 1920-х годах переселенцами из соседних деревень. В Мигае в 2024 году было всего три жителя, два хозяйства.