Мединский сделал неожиданное заявление о капибарах: политик не верил в их существование

Мединский признался, что долгое время считал капибару игрушкой.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что долгое время считал капибар не настоящими животными, а лишь названием для мягких игрушек. Осознать свою ошибку ему помогла дочь, которая показала фотографии этих грызунов.

Мединский рассказал ТАСС, что был искренне удивлен, узнав правду. Теперь он планирует лично познакомиться с капибарами и обязательно сходить с дочерью в зоопарк.

Ранее в сети стало популярно видео необычной пробки из Бразилии. Её создало целое семейство капибар, мирно переходившее дорогу. Авторы ролика назвали эту ситуацию самой милой автомобильной пробкой.

На кадрах было видно, как десятки автомобилей терпеливо ждали, пока животные закончат свой путь. Спокойная прогулка самых крупных грызунов в мире вызвала улыбки у водителей и пользователей интернета.

