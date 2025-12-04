Ричмонд
NYP: Врача, поставлявшего наркотики Мэттью Перри, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Суд Лос-Анджелеса приговорил 43-летнего доктора Сальвадора Пласенсию, поставлявшего наркотики актеру Мэттью Перри, к 2,5 года тюремного заключения. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в New York Post.

В личных переписках специалист часто называл артиста «придурком», а также спрашивал, сколько тот заплатит за кетамин. Изначально суд планировал назначить максимальный срок — 40 лет тюрьмы.

Однако адвокат настаивал, что его подзащитный и так лишился лицензии и репутации, а его близкие столкнулись с травлей. Перед вынесением приговора доктор просил прощения у семьи погибшего артиста.

— Этот врач нарушал свою главную клятву снова и снова. Пробирался ночью, чтобы тайно встречаться со своей жертвой. Ради чего? Пары тысяч долларов? Чтобы питаться уязвимостью нашего сына? — цитируют мать Перри в публикации.

В октябре 2023 года в возрасте 54 лет в Калифорнии скончалась звезда популярного ситкома «Друзья» — актер Мэттью Перри. О подробностях в деле о смерти артиста — в материале «Вечерней Москвы».