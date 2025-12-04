Ричмонд
Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента

Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России. Об этом сообщает РБК.

Так, через оборудование идет противодействие угрозам извне, например DDoS-атакам, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

— Роскомнадзор начал блокировать еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Протоколов существуют десятки, без них не может работать ни один VPN, — говорится в материале издания.

При этом жалобы на блокировку начали поступать в Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областях, а также в Приморском крае.

3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к игровой платформе Roblox на территории России. В Роскомнадзоре также заявили, что в этой игре дети «подвергаются сексуальным домогательствам».

В Роскомнадзоре также заявили, что ведомство последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Что известно о блокировке — в материале «Вечерней Москвы».

В Госдуме заявили, что включение мессенджера Telegram в так называемый белый список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранным сервисом.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.