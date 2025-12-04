Ричмонд
У жителей Южного Урала есть ещё два дня, чтобы сделать Челябинск культурной столицей

Всего два дня осталось до завершения голосования всероссийского конкурса «Культурная столица — 2027». Все жители Южного Урала, которые ещё не успели отдать свой голос за Челябинск, могут это сделать до 6 декабря.

Источник: Pchela.News

Народное голосование проходит на платформе Госуслуг и продлится до 6 декабря. Финалистам предстоит подготовить свои программы мероприятий и представить их 14 декабря в Москве. В этот день жюри объявит победителя.

Челябинск живёт богатой культурной жизнью, ведь здесь часто проходит большое количество интересных мероприятий. Например, до 10 декабря в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» работает выставка ёлочных игрушек времён СССР (0+), а 13 декабря в парке имени Юрия Гагарина состоится большой гастрономический фестиваль (0+), где гостей накормят горячими пельменями — главным брендом региона.