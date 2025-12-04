Адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Алиса Осмоловская в эфире телеканала ОНТ сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи. Об этом пишет sb.by.
Адвокат обратила внимание, что кассир не имеет права отказать покупателю в облуживании из-за того, что у него нет сдачи. Она добавляет, что дать сдачу обязаны вне зависимости от суммы товара.
— Договор розничной купли-продажи является публичным договором. Это означает, что магазин, осуществляющий розничную торговлю, обязан заключить договор с любым лицом, которое к нему обратилось, при наличии товара. Отказ от этого не допускается, — пояснила Алиса Осмоловская.
По ее словам, каждая торговая точка заранее должна определить, а также обеспечить необходимый объем разменных денег для кассиров. Адвокат подчеркивает: это означает, что отсутствие сдачи не является проблемой покупателя, это нарушение со стороны продавца.
— Если кассир отказывается предоставить вам сдачу, то вы можете потребовать книгу замечаний и предложений либо обратиться в местный исполнительный комитет, — уточнила адвокат.
