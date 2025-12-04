В Челябинске начал курсировать автобус «Привилегия-Молодогвардейцев»

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», на улицы пока вышли пять частично низкопольных автобусов среднего класса (с 25 сидячими местами). Но количество машин рассчитывают увеличить до 16. При этом в каждом автобусе обязательно должны быть валидаторы и кондиционер. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу.