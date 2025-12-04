В Челябинске начал курсировать автобус «Привилегия-Молодогвардейцев»

В Челябинске 4 декабря начал работу автобусный маршрут № 95 «Привилегия — Молодогвардейцев».
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», на улицы пока вышли пять частично низкопольных автобусов среднего класса (с 25 сидячими местами). Но количество машин рассчитывают увеличить до 16. При этом в каждом автобусе обязательно должны быть валидаторы и кондиционер. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу.
Автобусы проезжают от улицы Генерала Костицына до улицы Лазурной, затем по улицам Просторной, Ефрейтора Потехина, Брусничной, автодороге 75К-422, дороге Шершни — поселок Западный, улицам Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев.