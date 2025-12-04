Под Волгодонском произошло ДТП с тремя пострадавшими

Волгодонские сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел 3 декабря около 17:04 на 43-м километре автодороги «Семикаракорск-Волгодонск». Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.