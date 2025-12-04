Под Волгодонском произошло ДТП с тремя пострадавшими

Волгодонские сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали три человека. Инцидент произошел 3 декабря около 17:04 на 43-м километре автодороги «Семикаракорск-Волгодонск». Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной версии, 28-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при выполнении разворота не уступил дорогу другому автомобилю аналогичной модели, который двигался в попутном направлении. За рулем второго транспортного средства также находился 28-летний водитель.
В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 24-летний пассажир, находившийся в одном из автомобилей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!