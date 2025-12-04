Более 272 тысяч нижегородцев оплатили проезд в метро улыбкой

272 931 человек оплатил проезд в метрополитене Нижнего Новгорода по биометрии за год. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МП «Нижегородское метро».
Чаще всего нижегородцы платили «улыбкой» на станции метро «Горьковская».
Напомним, что сервис «Оплата улыбкой» заработал в метро Нижнего Новгорода в декабре 2024 года. Сейчас он доступен во всех 27 вестибюлях на 15 станциях нижегородского метрополитена. Для оплаты проезда достаточно выбрать на экране терминала «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру. Стоимость тарифа составляет составляет 40 рублей.
