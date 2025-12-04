Ричмонд
Более 272 тысяч нижегородцев оплатили проезд в метро улыбкой

Оплата по биометрии в нижегородском метрополитене заработала в декабре 2024 года.

Источник: Нижегородская правда

272 931 человек оплатил проезд в метрополитене Нижнего Новгорода по биометрии за год. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МП «Нижегородское метро».

Чаще всего нижегородцы платили «улыбкой» на станции метро «Горьковская».

Напомним, что сервис «Оплата улыбкой» заработал в метро Нижнего Новгорода в декабре 2024 года. Сейчас он доступен во всех 27 вестибюлях на 15 станциях нижегородского метрополитена. Для оплаты проезда достаточно выбрать на экране терминала «Оплата улыбкой» и посмотреть в камеру. Стоимость тарифа составляет составляет 40 рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проезд в межмуниципальном автобусе № 303 «Нижний Новгород — Бор» подорожает с 8 декабря.