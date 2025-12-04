Свет был, и сплыл: опубликован список «везунчиков», которые останутся без электричества

Отключения электричества запланированы сегодня в четырёх столичных секторах.
Публикуем список адресов.
Буюканы:
Рошиорь, 68A, 88 — с 09:00 до 16:45.
Центр:
Колумна, 169 — с 09:00 до 17:00.
Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104 — с 10:00 до 17:00.
Чеканы:
И. Виеру, 14/1, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, М. чел Батрын, 22/3, Н. Милеску-Спэтару, 10/1, 11/1, 11A, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 15/1 — с 11:00 до 16:30.
А. Руссо, 9999, Джинта Латинэ, 14, 16, 9002, Мештерул Маноле, 2/1, 999, 9001, 9002, Вадул-луй-Водэ, 80, 80/1, 100 — с 09:20 до 16:00.
Рышкановка:
Каля Орхеюлуй, 3, 11, 21−35, 16, Кэрэушилор, 4, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1/1, 3, 3A, 2, Подгоренилор, 4−6, 7A — с 09:00 до 17:00.