Умер бывший ректор ИГУ Александр Смирнов.

Он родился 3 августа 1949 года в городе Ржеве. В 1971 году окончил химический факультет ИГУ и связал с университетом всю свою карьеру. Начав работать младшим научным сотрудником, Александр Ильич в итоге возглавил альма-матер — с 1997 по 2012 годы он был ректором ИГУ.