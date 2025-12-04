3 декабря 2025 года умер бывший ректор ИГУ Александр Смирнов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе университета.
Умер бывший ректор ИГУ Александр Смирнов.
Он родился 3 августа 1949 года в городе Ржеве. В 1971 году окончил химический факультет ИГУ и связал с университетом всю свою карьеру. Начав работать младшим научным сотрудником, Александр Ильич в итоге возглавил альма-матер — с 1997 по 2012 годы он был ректором ИГУ.
— Светлая память о профессоре навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег, студентов и выпускников Иркутского государственного университета. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — пишут в сети коллеги.
Умер бывший ректор ИГУ Александр Смирнов на 77-м году жизни. О том, когда и где состоится прощание, сообщает позже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ушел из жизни известный иркутский ученый Вадим Анненков.