Владимир Путин дал интервью India Today в преддверии визита в Индию

Путин пообщался с индийскими СМИ перед госвизитом в Нью-Дели.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today в преддверии государственного визита в Индию. Он запланирован на 4−5 декабря.

Глава государства обсудил с индийским СМИ широкий круг вопросов: от украинского кризиса, переговоров России с США, до конфликта Израиля и Палестины.

Конечно, журналисты поинтересовались мнением Путина о двойных стандартах Запада и угрозах президента США Дональда Трампа ввести санкции против Индии из-за покупки российской нефти.

Отметим, полную версию беседы российского лидера с индийскими журналистами покажут на телеканалах India Today и Aaj Tak (версия на хинди) в четверг в 21:00 по индийскому времени (18:30 мск).

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что визит Путина в Индию начнется с неформальной встречи с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции. Кроме того, российский лидер возложит венок к мемориалу Махатмы Ганди. Все произойдет на второй день его пребывания в стране.

