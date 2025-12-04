Стало известно, что Сергей Сафронов думает о закулисье «Битвы экстрасенсов»

Бывший ведущий популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал о скрытой стороне проекта и назвал участников обычными актёрами, работающими по заранее подготовленному сценарию.
Иллюзионист Сергей Сафронов в разговоре с изданием Страсти сообщил, что сверхъестественных способностей на площадке не было и быть не могло. По его словам, все фигуранты шоу приезжали как исполнители ролей, создавая образ за счёт грима, линз и костюмов. Он подчёркивал, что в эпоху развитых технологий разговоры о магии выглядят как часть постановки, а не реальность.
Сафронов объяснил, что, обладая профессиональными навыками фокусника, легко распознавал приёмы, которые применялись в кадре. Каждый эпизод, по его словам, готовился заранее и снимался по прописанному сценарию. Структура испытаний, действия участников и предполагаемые «откровения» формировались до начала съёмок.
В качестве примера он вспомнил эксперимент, проведённый на площадке. Тогда он попросил участников рассказать о его прошлом и о том, что ждёт впереди. Никто из них не заметил серьёзного диагноза, хотя на тот момент у него была выявлена вторая стадия онкологического заболевания. Для иллюзиониста это стало подтверждением отсутствия у участников каких-либо необычных способностей.
Сафронов ушёл из проекта в 2020 году на фоне громкого конфликта вокруг шоу. Несмотря на это он отмечает, что работа в проекте дала ему и его братьям известность и телевизионный опыт, сыгравший важную роль в их дальнейшей карьере.
