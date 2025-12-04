Стало известно, что Сергей Сафронов думает о закулисье «Битвы экстрасенсов»

В качестве примера он вспомнил эксперимент, проведённый на площадке. Тогда он попросил участников рассказать о его прошлом и о том, что ждёт впереди. Никто из них не заметил серьёзного диагноза, хотя на тот момент у него была выявлена вторая стадия онкологического заболевания. Для иллюзиониста это стало подтверждением отсутствия у участников каких-либо необычных способностей.