В Чувашии умер художник-оформитель, поэт и прозаик Александр Будников

В Чувашии 2 декабря ушел из жизни художник-оформитель, поэт, прозаик и преподаватель Шумерлинской детской художественной школы Александр Будников. Об этом сообщили в Telegram-канале Шумерлинского муниципального округа республики.
Будников был родом из нижегородского села Медяна. Окончил Чебоксарское художественное училище и художественно-графический факультет Чувашского университета им. И. Я. Яковлева.
Он был одним из немногих художников миниатюристов, работавших в технике акварельной графики и карандаша. Повести и рассказы Будникова публиковались в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Лик Чувашии» и т.д.
В некрологе Александра Михайловича назвали разносторонне одаренным человеком, а его уход — невосполнимой утратой.
«Его творчество, будь то живопись или слово, оставит яркий след в памяти многих», — сказано в сообщении.
Прощание с Будниковым пройдет 4 декабря в 10:40 по адресу: Банковский пер., 1А, Шумерля.
