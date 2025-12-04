Ричмонд
В российских водах впервые обнаружили токсичную тропическую микроводоросль

Во Владивостоке выявили динофлагелляты Coolia, которые могут привести к опасному заболеванию «сигуатера».

Источник: Аргументы и факты

В России впервые для ее морей обнаружили потенциально токсичную микроводоросль, которая раньше обитала только в тропических и субтропических зонах, сообщила Российская академия наук (РАН).

Клетки динофлагеллятов Coolia malayensis были выявлены специалистами Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) на мониторинговой станции в заливе Петра Великого, находящейся вблизи Владивостока, причем, как уточнили в РАН, еще в сентябре 2021 года.

Водоросли Coolia в последние десятилетия обнаруживают в умеренных широтах в связи с увеличением температуры морских вод, пояснили ученые. Большое количество динофлагеллятов Coolia приводит к вредоносному цветению водорослей, что оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду и может привести к большим экономическим потерям. Также данные водоросли могут спровоцировать сигуатеру — опасное для человека заболевание.