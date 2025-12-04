В российских водах впервые обнаружили токсичную тропическую микроводоросль

Водоросли Coolia в последние десятилетия обнаруживают в умеренных широтах в связи с увеличением температуры морских вод, пояснили ученые. Большое количество динофлагеллятов Coolia приводит к вредоносному цветению водорослей, что оказывает неблагоприятное влияние на окружающую среду и может привести к большим экономическим потерям. Также данные водоросли могут спровоцировать сигуатеру — опасное для человека заболевание.