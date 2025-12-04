Мемориальная доска Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной

В городе установили мемориальную доску Александру Ширвиндту, актеру театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральному режиссеру, сценаристу, педагогу, телеведущему, народному артисту РСФСР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», художественному руководителю и президенту Московского академического театра сатиры.
Она появилась 3 декабря на фасаде дома 1/15, корпуса А на Котельнической набережной. Здесь Александр Ширвиндт прожил почти 58 лет — с 1966 по 2024 год.
Мемориальная доска выполнена из бронзы авторским коллективом скульпторов Андрея и Павла Наличей. На ней изображен Александр Ширвиндт и надпись. Инициатором установки выступил Московский академический театр сатиры.
В церемонии открытия участвовали представители федеральных и столичных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, коллеги, родственники и друзья Александра Ширвиндта, москвичи и гости столицы.
Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м он с отличием окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Театра-студии киноактера, с этого же года он преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1957 году актера приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислили в штат киностудии «Мосфильм». В 1967-м он перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.
В 1970 году Ширвиндт начал работать в Московском академическом театре сатиры, получил роль графа Альмавивы в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. В том же году совместно с Марком Захаровым поставил спектакль «Проснись и пой!» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша «Лазейка».
В 1973 году с Андреем Мироновым актер поставил спектакль «Маленькие комедии большого дома» по одноименной пьесе Григория Горина и Аркадия Арканова. В 1978-м — спектакль «Недоросль» по произведению Дениса Фонвизина.
С 1995 года Александр Ширвиндт — профессор. Среди его учеников Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко, Елена Подкаминская, Мария Голубкина.
В 2000-м Александр Ширвиндт сменил на посту художественного руководителя Московского академического театра сатиры Валентина Плучека, а в 2021 году стал президентом театра.
Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.