Мемориальная доска Александру Ширвиндту появилась на Котельнической набережной

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м он с отличием окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил в труппу Театра-студии киноактера, с этого же года он преподавал в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В 1957 году актера приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола и зачислили в штат киностудии «Мосфильм». В 1967-м он перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.