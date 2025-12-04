В воронежских многоэтажках заменят почти 10 тысяч лифтов

В Воронежской области продолжается замена лифтов, отслуживших 25 и более лет. Как рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики области, в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023−2052 годы включили 2431 дом, в котором 9800 лифтов.
Из этого числа за средства Фонда капремонта заменят 6502 лифта в 1642 домах. Остальные 789 домов с 3298 лифтами имеют собственные спецсчета, и средства на работы должны выделяться из них.
В ведомстве также сообщили, что в 2023 году уже заменили 689 лифтов в 188 домах на сумму 1,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 655 лифтов в 208 домах на 1,7 миллиарда рублей. В этом году работы прошли в 95 многоэтажках, где заменили 317 лифтов на сумму 936,5 миллиона рублей.
Современные лифты, в отличие от старых советских, имеют частотное регулирование главного привода, что обеспечивает плавный набор и снижение скорости движения кабины.