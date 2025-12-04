В воронежских многоэтажках заменят почти 10 тысяч лифтов

В ведомстве также сообщили, что в 2023 году уже заменили 689 лифтов в 188 домах на сумму 1,8 миллиарда рублей, в 2024 году — 655 лифтов в 208 домах на 1,7 миллиарда рублей. В этом году работы прошли в 95 многоэтажках, где заменили 317 лифтов на сумму 936,5 миллиона рублей.