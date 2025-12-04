В Челябинске откроют 105 легальных ёлочных базаров

В 2025 году в Челябинске откроют 105 ёлочных базаров. Они начнут свою работу с 14 декабря, сообщили в администрации города.
Завершить продажу хвойных деревьев торговцы обязаны до 24 часов 31 декабря. Для торговли выделены специальные места в каждом из семи районов областного центра.
Центральный район — 8 мест:
• Братьев Кашириных, 158;
• Братьев Кашириных, 160;
• Воровского, 60;
• Труда, 161;
• Энтузиастов, 18-А;
• Худякова, 7;
• площадь МОПРа, 7;
• Академика Королева, 24.
Калининский район — 18 точек:
• Победы, 289-А;
• 250-летия Челябинска, 17;
• Победы, 168;
• Кирова, 1-Б;
• Братьев Кашириных, 103;
• Братьев Кашириных, 91-А;
• Братьев Кашириных, 124;
• Братьев Кашириных, 102;
• Чичерина, 37-Б;
• Кирова, 9-А;
• Молодогвардейцев, 41-Г;
• Кирова, 11;
• Кирова, 74;
• Кирова, 2-А;
• Победы, 315;
• Победы, 117;
• Победы, 113;
• Победы, 115.
Курчатовский район — 23 точки:
• проспект Победы, 204;
• Скульптора Головницкого, 14;
• Краснопольский проспект, 13-Г;
• Чичерина, 17;
• Комсомольский проспект, 70;
• Комсомольский проспект, 115;
• между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и Солнечной, 40;
• Молодогвардейцев, 25;
• проспект Победы, 330-А;
• проспект Победы, 350-А;
• Краснопольский проспект, 1;
• Краснопольский проспект, 7-Б;
• Профессора Благих, 59;
• Бейвеля, 112;
• Бурденюка, ⅓;
• Скульптора Головницкого, 28-А;
• Шагольская, 10;
• Комсомольский проспект, 36 (4 места);
• Чайковского, 16;
• Комсомольский проспект, 28.
Советский район — 8 мест:
• Челябинская, 5;
• Курчатова, 5-В;
• Семеноводческая, 4-А;
• Доватора, 42;
• Ярославская, 3;
• Евтеева, 4;
• переулок Дачный, 20;
• Заслонова, 2.
Тракторозаводский район — 9 мест:
• между домами № 65 и 67 на ул. Артиллерийской;
• Чоппа, 1-А;
• Зальцмана, 10;
• Горького, 19;
• Комарова, 131-Б;
• Марченко, 13;
• Героев Танкограда;
• Мамина, 15;
• Мамина, 17.
Металлургический район — 13 точек продаж:
• 50-летия ВЛКСМ, 11;
• шоссе Металлургов, 19;
• 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;
• Сталеваров;
• Сталеваров, 66;
• остановка «Сталеваров» возле сквера Победы;
• 60-летия Октября, 26;
• Прокатная, 24;
• пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;
• пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;
• севернее домов № 1 и 3 по ул. Комаровского;
• шоссе Металлургов, 70;
• Румянцева, 33.
Ленинский район — 26 мест:
• Агалакова, 66;
• Барбюса, 78;
• Гагарина, 4-Б;
• Гагарина, 5;
• Гагарина, 25;
• Гагарина, 35;
• Гагарина, 50 (2 места);
• Гагарина, 58;
• Дзержинского, 102;
• Дзержинского, 128;
• Дзержинского, 113;
• между многоквартирными домами по ул. Масленникова № 8 и 10;
• Машиностроителей, 34;
• Руставели, 7;
• Тухачевского, 11;
• Энергетиков, 65;
• Гагарина, 18;
• Гагарина, 6;
• Гагарина, 8;
• Гагарина, 12;
• Гагарина, 52;
• Новороссийская, 14;
• западнее ГКБ № 9;
• Пограничная, 10;
• Вагнера, 82.
Продавцы, занимающиеся торговлей хвойными деревьями, должны иметь документы, подтверждающие право на торговлю. Это разрешение на торговлю, договор с поставщиком, подтверждающий, что деревья куплены в лесничестве, товарная накладная, акт приёма-передач (если он составлялся).
А также соблюдать требования к организации торгового места. Это связано с законодательными нормами и правилами торговли, а также с ответственностью за нарушения.