В Челябинске откроют 105 легальных ёлочных базаров

Точки продажи хвойных деревьев начнут работу в 14 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году в Челябинске откроют 105 ёлочных базаров. Они начнут свою работу с 14 декабря, сообщили в администрации города.

Завершить продажу хвойных деревьев торговцы обязаны до 24 часов 31 декабря. Для торговли выделены специальные места в каждом из семи районов областного центра.

Центральный район — 8 мест:

• Братьев Кашириных, 158;

• Братьев Кашириных, 160;

• Воровского, 60;

• Труда, 161;

• Энтузиастов, 18-А;

• Худякова, 7;

• площадь МОПРа, 7;

• Академика Королева, 24.

Калининский район — 18 точек:

• Победы, 289-А;

• 250-летия Челябинска, 17;

• Победы, 168;

• Кирова, 1-Б;

• Братьев Кашириных, 103;

• Братьев Кашириных, 91-А;

• Братьев Кашириных, 124;

• Братьев Кашириных, 102;

• Чичерина, 37-Б;

• Кирова, 9-А;

• Молодогвардейцев, 41-Г;

• Кирова, 11;

• Кирова, 74;

• Кирова, 2-А;

• Победы, 315;

• Победы, 117;

• Победы, 113;

• Победы, 115.

Курчатовский район — 23 точки:

• проспект Победы, 204;

• Скульптора Головницкого, 14;

• Краснопольский проспект, 13-Г;

• Чичерина, 17;

• Комсомольский проспект, 70;

• Комсомольский проспект, 115;

• между домами по Комсомольскому проспекту, 69 и Солнечной, 40;

• Молодогвардейцев, 25;

• проспект Победы, 330-А;

• проспект Победы, 350-А;

• Краснопольский проспект, 1;

• Краснопольский проспект, 7-Б;

• Профессора Благих, 59;

• Бейвеля, 112;

• Бурденюка, ⅓;

• Скульптора Головницкого, 28-А;

• Шагольская, 10;

• Комсомольский проспект, 36 (4 места);

• Чайковского, 16;

• Комсомольский проспект, 28.

Советский район — 8 мест:

• Челябинская, 5;

• Курчатова, 5-В;

• Семеноводческая, 4-А;

• Доватора, 42;

• Ярославская, 3;

• Евтеева, 4;

• переулок Дачный, 20;

• Заслонова, 2.

Тракторозаводский район — 9 мест:

• между домами № 65 и 67 на ул. Артиллерийской;

• Чоппа, 1-А;

• Зальцмана, 10;

• Горького, 19;

• Комарова, 131-Б;

• Марченко, 13;

• Героев Танкограда;

• Мамина, 15;

• Мамина, 17.

Металлургический район — 13 точек продаж:

• 50-летия ВЛКСМ, 11;

• шоссе Металлургов, 19;

• 50-летия ВЛКСМ, 35, 37;

• Сталеваров;

• Сталеваров, 66;

• остановка «Сталеваров» возле сквера Победы;

• 60-летия Октября, 26;

• Прокатная, 24;

• пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова;

• пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева;

• севернее домов № 1 и 3 по ул. Комаровского;

• шоссе Металлургов, 70;

• Румянцева, 33.

Ленинский район — 26 мест:

• Агалакова, 66;

• Барбюса, 78;

• Гагарина, 4-Б;

• Гагарина, 5;

• Гагарина, 25;

• Гагарина, 35;

• Гагарина, 50 (2 места);

• Гагарина, 58;

• Дзержинского, 102;

• Дзержинского, 128;

• Дзержинского, 113;

• между многоквартирными домами по ул. Масленникова № 8 и 10;

• Машиностроителей, 34;

• Руставели, 7;

• Тухачевского, 11;

• Энергетиков, 65;

• Гагарина, 18;

• Гагарина, 6;

• Гагарина, 8;

• Гагарина, 12;

• Гагарина, 52;

• Новороссийская, 14;

• западнее ГКБ № 9;

• Пограничная, 10;

• Вагнера, 82.

Продавцы, занимающиеся торговлей хвойными деревьями, должны иметь документы, подтверждающие право на торговлю. Это разрешение на торговлю, договор с поставщиком, подтверждающий, что деревья куплены в лесничестве, товарная накладная, акт приёма-передач (если он составлялся).

А также соблюдать требования к организации торгового места. Это связано с законодательными нормами и правилами торговли, а также с ответственностью за нарушения.