Выяснилось, что у Алексея Глызина объявилась возможная внебрачная дочь

71-летний музыкант Алексей Глызин впервые встретился с женщиной, называющей себя его дочерью, и согласился пройти ДНК-экспертизу для установления родства.
У заслуженного артиста РФ уже есть двое сыновей от супруги Сании. При этом сам Глызин признаёт, что в годы активных гастролей вокруг него было множество поклонниц, и он не исключает появления детей на стороне. По словам певца, интенсивная концертная жизнь и популярность оставляли шанс на такие истории, и он не скрывает, что не был образцом святости.
На съёмках программы появилась 46-летняя Анна Глызина, представившаяся дочерью артиста. Женщина рассказала, что её мать познакомилась с начинающим музыкантом в середине 70-х годов в подмосковном парке. По её словам, отношения длились около пяти лет и прекратились после того, как девушка сообщила о беременности. Анна утверждает, что певец приезжал к её матери домой, встречал с ней праздники и поддерживал общение, пока не выбрал иной путь.
Как рассказала женщина, о личности отца она узнала в семь лет. Тогда на кухне играло радио, и мать прямо указала на голос, заявив, что именно этот артист является её родителем. Девочка получила отчество в честь предполагаемого отца, а позже — возможность самостоятельно взять его фамилию.
Анна не раз пыталась наладить контакт: приходила на концерты вместе с мужем, но разговоров не получалось. Музыкант объясняет это тем, что после выступлений к нему нередко подходят люди с подобными признаниями, и он не всегда может понять, где правда. Женщина уверяет, что её мотивы не связаны с финансами: она материально обеспечена и не претендует на наследство, а стремится лишь к человеческому общению.
В итоге Глызин согласился сдать биоматериал вместе с Анной. Результаты исследования появятся позже. Сам артист отмечает, что не отрицает возможности такого развития событий и воспринимает ситуацию как серьёзное личное потрясение.
