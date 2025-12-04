Белорусский адвокат сказал, правда ли, что магазин не отвечает за вещи, оставленные в камере хранения

Адвокат Александр Сенько в эфире ОНТ сказал, правда ли, что магазин не отвечает за вещи в камере хранения. Об этом сообщает sb.by.
Адвокат пояснил: если в торговом объекте были установлены камеры хранения, и за это не взимается плата, то с юридической точки зрения это означает, что магазин предлагает любому из покупателей заключить договор хранения на безвозмездной основе.
— Такой договор заключается путем помещения посетителями своих вещей в ячейку камеры хранения. Заключение такого договора подтверждается получением посетителем ключа, жетона или иного знака. При этом торговый объект как хранитель принимает на себя соответствующие обязанности согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, — обратил внимание Сенько.
И уточнил:
— В частности, хранитель обеспечивает сохранность вещей, принятых на хранение, и отвечает за их утрату, недостачу или повреждение.
Адвокат отметил, что по указанной причине информационные таблички содержания «администрация не несет ответственности за сохранность вещей», не имеют юридической силы, и не отменяют обязанностей и ответственности, которые лежат на магазине.
