На омской границе задержали партию контрафактных семян

Всего с января 2025 года специалисты Россельхознадзора пресекли 78 попыток нелегального вывоза продукции в Казахстан. Общий объем задержанных товаров составил около 485 тонн, более 15 тысяч штук посадочного материала и более 214 кубометров лесопродукции.