На омской границе задержали партию контрафактных семян

Попытка вывоза в Казахстан пресечена на фитосанитарном посту.

Источник: Комсомольская правда

3 декабря сотрудники Россельхознадзора на контрольном посту «Исилькульский» остановили попытку вывоза в Казахстан крупной партии контрафакта. Были обнаружены пакетированные семена овощных и цветочных культур.

Объем изъятой продукции превысил шесть тысяч упаковок. Проверка показала, что у перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность семян. Такой документ обязателен для ввоза в страну-импортера.

Груз вернули на территорию России для устранения нарушений. В отношении перевозчика завели административное дело по статье 10.2 КоАП РФ.

Всего с января 2025 года специалисты Россельхознадзора пресекли 78 попыток нелегального вывоза продукции в Казахстан. Общий объем задержанных товаров составил около 485 тонн, более 15 тысяч штук посадочного материала и более 214 кубометров лесопродукции.

Ранее мы сообщили, что омский губернатор попросил земляков сделать Томск молодежной столицей.