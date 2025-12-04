Мэр открыл памятную доску писателю Лиханову на библиотеке в Хабаровске

В Хабаровске открыли мемориальную доску писателю Альберту Лиханову на фасаде муниципальной библиотеки-филиала № 4. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
Глава города отметил, что Лиханов был не только известным автором, но и наставником, чьё творчество формировало у молодёжи интерес к чтению и чувство гражданской ответственности.
«Библиотека станет центром, где будут сохранять память о писателе и продвигать его литературное наследие», — сказал он.
Филиал № 4 на улице Пионерской в 2022 году первым в городе получил статус модельной библиотеки по нацпроекту «Культура», позже трансформированному в президентский нацпроект «Семья». Этот статус позволил расширить возможности учреждения.
На модернизацию библиотечного пространства ранее было направлено 8 млн рублей. Средства пошли на закупку почти четырёх тысяч книг, интерактивного оборудования, программного обеспечения и проведение ремонта.