Подросток-марафонец умер на полтора часа и чудом вернулся с того света: температура его тела упала на 15 градусов

18-летний бегун выжил после 90 минут клинической смерти во время горного марафона в Италии. Об этом сообщило издание Need To Know.
Иржи Маржи потерял сознание во время забега на озере Комо 27 сентября. Он лежал в промокшей одежде на морозе, и температура его тела упала до 21 градуса.
Парня нашли спасатели. Его сердце не билось около полутора часов, но сильное переохлаждение помогло избежать необратимых повреждений мозга.
Подросток провёл несколько недель в больнице, включая время на аппарате жизнеобеспечения. На реабилитацию ушёл месяц, но теперь он уже вернулся к учёбе в музыкальной школе.
В Милане Иржи встретился со своими спасателями. Он выразил им глубочайшую благодарность, заявив, что обязан им жизнью. Медики признали этот случай уникальным. Его детально обсудят на специальной конференции в больнице Папа Джованни XXIII в Бергамо в январе будущего года.
Ранее KP.RU рассказывал, как женщина попала в аварию на мотоцикле и заявила, что увидела Бога во время клинической смерти. Пострадавшая рассказала, что он оказался не таким, как она представляла раньше. После произошедшего она стала прихожанкой церкви.