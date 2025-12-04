Подросток-марафонец умер на полтора часа и чудом вернулся с того света: температура его тела упала на 15 градусов

Ранее KP.RU рассказывал, как женщина попала в аварию на мотоцикле и заявила, что увидела Бога во время клинической смерти. Пострадавшая рассказала, что он оказался не таким, как она представляла раньше. После произошедшего она стала прихожанкой церкви.