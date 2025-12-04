В Железногорске отремонтировали старейшую в городе школу

«В этом году в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” в крае уже были полностью обновлены 24 школы. В следующем году начнется ремонт еще 16 образовательных учреждений. В 11 из них по поручению губернатора края Михаила Котюкова все работы должны быть завершены до 1 августа 2026 года. Остальные 5 школ ремонтируются в рамках двухлетнего контракта», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.