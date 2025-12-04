В Железногорске отремонтировали старейшую в городе школу

Капитальный ремонт школы № 93 имени М. М. Царевского, старейшей в Железногорске, провели по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
В трехэтажном кирпичном здании 1961 года постройки заменили крышу, инженерные и электрические сети, обновили фасад, выполнили внутренние отделочные работы. В кабинетах смонтировали современную мебель, интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, принтеры. Для кабинетов физики и химии приобрели лаборатории для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Актовый зал на 100 мест оснастили современной аудиоаппаратурой и светодиодным экраном. В пищеблоке установили холодильники, плиты, посудомоечную машину. В обеденной зоне на 180 мест разместили мебель. На территории школы теперь есть физкультурно-спортивная зона с большим футбольным полем, площадкой для занятий легкой атлетикой, беговые дорожки.
«В этом году в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” в крае уже были полностью обновлены 24 школы. В следующем году начнется ремонт еще 16 образовательных учреждений. В 11 из них по поручению губернатора края Михаила Котюкова все работы должны быть завершены до 1 августа 2026 года. Остальные 5 школ ремонтируются в рамках двухлетнего контракта», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.