Чем дышит Ташкент: эксперт объяснил, что такое инверсия и как она влияет на воздух в городе

Как Ташкент обычно «дышит».
Город расположен так, что здесь действует горно-долинная циркуляция ветров: днём тёплый воздух поднимается к горам, ночью — холодный воздух спускается в долину, обновляя городской воздух. На протяжении многих лет этот природный цикл проветривал Ташкент и помогал снижать уровень загрязнения.
Сухой климат и природная запылённость — характерная черта региона. Основные источники пыли: пустыни Кызылкум, Каракум, Аралкум, а также деградированные земли и трансграничная миграция пыли. Поэтому определённый уровень запылённости здесь всегда был нормой.
Однако сегодня к природному фону добавляются промышленные и бытовые выбросы, а также метеоусловия вроде инверсии — и их сочетание резко ухудшает качество воздуха.
Что такое температурная инверсия?
В обычных условиях температура воздуха понижается с высотой: ближе к земле — теплее, выше — холоднее. Тёплый воздух поднимается, холодный занимает его место, загрязняющие вещества рассеиваются в атмосфере.
При инверсии всё наоборот: наверху — тёплый слой, а у земли — холодный. Тёплый воздух словно «накрывает» город и не даёт выбросам подняться вверх. Загрязняющие вещества «запираются» у земли.
Для Ташкента инверсия формируется обычно на высоте 270−340 метров — это как раз нижний слой атмосферы над городом.
Почему концентрация PM2.5 ночью выше?
Ночью земля быстро остывает, у поверхности становится холоднее, а выше остаётся тёплый слой. В такие часы инверсия самая сильная и уровень опасных мелких частиц (PM2.5) растёт до максимума. Днём солнце прогревает землю, воздух смешивается интенсивнее, и часть загрязняющих веществ рассеивается.
Летом и зимой — разные картины.
Летом инверсия либо не возникает, либо бывает слабой и кратковременной — тёплый воздух быстро поднимается, а проветривание города улучшается за счёт активной циркуляции. Зимой же поверхность быстро остывает, инверсия может держаться сутками, и ситуация с воздухом становится заметно хуже.
Так, что инверсия — это не только про природу, но и про то, насколько уязвим мегаполис в условиях высокого техногенного загрязнения. Пока выбросы и плотная застройка множатся, а система проветривания города нарушается, любые неблагоприятные погодные явления будут тут же «отражаться» в показателях воздуха, которым дышит Ташкент.