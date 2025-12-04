Чем дышит Ташкент: эксперт объяснил, что такое инверсия и как она влияет на воздух в городе

Так, что инверсия — это не только про природу, но и про то, насколько уязвим мегаполис в условиях высокого техногенного загрязнения. Пока выбросы и плотная застройка множатся, а система проветривания города нарушается, любые неблагоприятные погодные явления будут тут же «отражаться» в показателях воздуха, которым дышит Ташкент.