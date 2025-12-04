В Курской области обновили участок дороги Тросна — Калиновка — Моршнево

Участок трассы Тросна — Калиновка — Моршнево в Дмитриевском районе Курской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 7,7 км. Там заменили асфальт, обновили съезды и укрепили обочины. Также специалисты смонтировали дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку.
Данный участок ведет от трассы федерального значения Тросна — Калиновка к деревне Моршнево, где находится «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в феврале 1943 года». Еще там расположено действующее фермерское хозяйство, где выращивают зерновые, зернобобовые и масличные культуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.