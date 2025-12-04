Стало известно, какой город самый чистый в мире

Самым чистым городом мира признали польский Краков — это делает его самым комфортным для туристов. Об этом свидетельствуют данные из исследования компании Radical Storage.
Организация опросила путешественников со всего мира, 98,5 процента отзывов о чистоте в этом городе оказались положительными.
На второй строчке расположилась Шарджа, находящаяся в ОАЭ: 98 процентов респондентов оставили о ней позитивные комментарии. На третьем месте — город-государство Сингапур — 97,9 процента.
В топ-10 также попали Варшава (Польша), Доха (Катар), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Прага (Чехия), Маскат (Оман), Дубай (ОАЭ), Фукуока (Япония), следует из опроса.
До этого также стало известно, что жителей Финляндии восьмой раз подряд признали самыми счастливыми в мире. Второе место в списке заняла Дания, третье — Исландия. Россияне расположились на 66-м месте.
Кроме того, эксперты составили топ-20 самых опасных городов Европы в 2025 году. Они разработали рейтинг, где ноль — отсутствие преступности, а 100 — предельный уровень преступности.