Роскомнадзор пояснил, почему в Волгограде закрыт вход в Roblox

Кроме того, в Roblox обнаружили контент, продвигающий нетрадиционные ценности. Роскомнадзор также предупредил, что дети, использующие платформу, могут столкнуться с сексуальными домогательствами, вымогательством интимных фотографий, а также подвергнуться склонению к развратным действиям и насилию.