Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор пояснил, почему в Волгограде закрыт вход в Roblox

Юные пользователи не смогут заходить на портал.

В Волгоградской области детям заблокировали доступ к игровой платформе Roblox. Причиной ограничения стало распространение на платформе материалов, оправдывающих террористические акты.

Об этом сообщает Роскомнадзор. Ведомство отметило, что на американском онлайн-сервисе систематически выявляли пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, а также призывы к насильственным и противоправным действиям.

Кроме того, в Roblox обнаружили контент, продвигающий нетрадиционные ценности. Роскомнадзор также предупредил, что дети, использующие платформу, могут столкнуться с сексуальными домогательствами, вымогательством интимных фотографий, а также подвергнуться склонению к развратным действиям и насилию.