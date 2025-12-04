Роскомнадзор пояснил, почему в Волгограде закрыт вход в Roblox

В Волгоградской области детям заблокировали доступ к игровой платформе Roblox. Причиной ограничения стало распространение на платформе материалов, оправдывающих террористические акты.
Об этом сообщает Роскомнадзор. Ведомство отметило, что на американском онлайн-сервисе систематически выявляли пропаганду и оправдание экстремизма и терроризма, а также призывы к насильственным и противоправным действиям.
Кроме того, в Roblox обнаружили контент, продвигающий нетрадиционные ценности. Роскомнадзор также предупредил, что дети, использующие платформу, могут столкнуться с сексуальными домогательствами, вымогательством интимных фотографий, а также подвергнуться склонению к развратным действиям и насилию.