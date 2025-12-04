В Иркутской области выпускники написали итоговое сочинение

Рекомендуемый объем — от 350 слов для сочинения и от 200 слов для изложения. Во время работы можно пользоваться только выданными в аудитории словарями. Запрещено использовать телефоны, заметки или любые справочные материалы. Результат оценивается как «зачет» или «незачет». Те, кто не справился, не явился или был удален, смогут переписать сочинение в дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.