В Иркутской области выпускники написали итоговое сочинение

Выпускники школ Иркутской области 3 декабря 2025 написали итоговое сочинение. Его всегда сдают в первую среду декабря, и в этом году участие приняли 13,8 тысяч одиннадцатиклассников.
— Успешная сдача этой работы — одно из условий допуска к государственной аттестации. Ребята готовились и пишут сочинение в своих школах, поэтому я уверен, у них все получится, — сказал и.о. министра образования региона Максим Парфенов.
Отметим, выпускники прошлых лет также могут написать сочинение, чтобы представить его результаты в вуз. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время увеличено на 1,5 часа, и они могут выбрать вместо сочинения изложение.
Рекомендуемый объем — от 350 слов для сочинения и от 200 слов для изложения. Во время работы можно пользоваться только выданными в аудитории словарями. Запрещено использовать телефоны, заметки или любые справочные материалы. Результат оценивается как «зачет» или «незачет». Те, кто не справился, не явился или был удален, смогут переписать сочинение в дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года.
