В деревне Дубинино Калужской области модернизировали Дом культуры

Дом культуры модернизировали в деревне Дубинино в Калужской области. Ремонтные работы провели по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Дзержинского района.
Специалисты обновили фасад и кровлю здания, привели в порядок входную группу. Также в Доме культуры модернизировали системы водоснабжения и водоотведения, заменили электропроводку.
«Благодаря обновленным помещениям здесь появятся новые возможности для проведения самых разнообразных мероприятий: от концертов и выставок до мастер-классов и театральных постановок. Жители смогут посещать кружки по интересам, раскрывать свой творческий потенциал и находить единомышленников в теплой и дружеской атмосфере», — отметили в районной администрации.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.