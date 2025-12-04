Ричмонд
Рейс в Дубай задерживается на 17 часов в аэропорту Волгограда

Самолет не смог вылететь в ОАЭ из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде всю ночь с 3 на 4 декабря не работал аэропорт. Ограничения вводила Росавиация из-за беспилотной опасности. К счастью, к тому моменту все самолеты уже успели прилететь в Волгоград. Готовился к вылету в Дубай борт авиакомпании flydubai. Нескольких минут не хватило экипажу, чтобы покинуть город на Волге. Рейс Волгоград — Дубай в итоге перенесли на 16.30 4 декабря, туристы вылетят на отдых на 17 часов позже расписания.

Утром 4 декабря ограничения сняли, аэропорт Волгограда работает штатно, принимает и отправляет рейсы. Других задержек на табло нет.