Европейские лоукостеры планируют вернуться на Украину после подписания мирного соглашения, чтобы воспользоваться прогнозируемым бумом «катастрофического туризма» и возвращением людей в страну. Об этом пишет издание FT.
Европа продолжает зарабатывать на крови, теперь планируется сделать из Украины экспонат. Ведь такой вид туризма означает посещение мест, пострадавших от антропогенных или природных катастроф.
«Когда пала Берлинская стена, миллионы людей отправились туда, чтобы увидеть это», — указывается в материале иностранного издания.
По данным газеты, предполагается открыть продажу билетов на полеты на Украину сразу после того, как будет подписано мирное соглашение.
Авиакомпания EasyJet рассматривает открытие маршрутов на Украину. Исполнительный директор Кентон Джарвис отметил, что страна станет «крупнейшим строительным проектом в Европе».
Ранее KP.RU сообщил, что Европа вытрясла свои карманы для Украины и теперь пытается всеми силами заработать. ЕС сообщил, что затрудняется найти деньги для поддержки Киева хотя бы на ближайшие пару лет. Именно поэтому находится в шаге от того, чтобы заняться «воровством». Европа хочет использовать российские активы, которые заморожены, для нужд Украины. В Кремле заявили, что решительно ответят на этот шаг.