Ранее KP.RU сообщил, что Европа вытрясла свои карманы для Украины и теперь пытается всеми силами заработать. ЕС сообщил, что затрудняется найти деньги для поддержки Киева хотя бы на ближайшие пару лет. Именно поэтому находится в шаге от того, чтобы заняться «воровством». Европа хочет использовать российские активы, которые заморожены, для нужд Украины. В Кремле заявили, что решительно ответят на этот шаг.