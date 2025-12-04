Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в овертайме от московского «Спартака»

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение на домашнем льду от московского «Спартака» в матче, завершившемся со счётом 6:7. Несмотря на уверенное начало и четырёхшайбовое преимущество по ходу встречи, сибирякам не удалось удержать победный результат.
В концовке основного времени москвичам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где они и добились победы.
Шайбы в составе «Сибири» были заброшены Иваном Климовичем, Антоном Косолаповым, Михаилом Абрамовым, Скоттом Уилсоном, Семёном Кошелевым и Чейзом Приски.
После этой игры «Сибирь» сохраняет 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 24 набранных очка.