Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение в овертайме от московского «Спартака»

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение на домашнем льду от московского «Спартака» в матче, завершившемся со счётом 6:7. Несмотря на уверенное начало и четырёхшайбовое преимущество по ходу встречи, сибирякам не удалось удержать победный результат.