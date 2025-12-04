Костя Цзю встал на защиту Долиной после истории с квартирой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю вступился за народную артистку РФ Ларису Долину, которую стали массово критиковать в социальных сетях из-за судебного спора о квартире.
— Что значит «Долину критикуют»? Ее ограбили! Еще и критикуют? Почему она должна вернуть деньги? Я засудил бы их за это дело, знаете на сколько… Не думаю, что у кого-то есть моральное право сейчас осуждать Долину, — цитирует Цзю Sport24.
Председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в свою очередь также прокомментировала ситуацию вокруг квартиры Ларисы Долиной. По ее словам, подобные ситуации не должны зависеть от конкретных персон и нуждаются в четком правовом регулировании.
Лариса Долина 5 декабря планирует выступить с официальным заявлением по поводу скандала с квартирой. Директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что на данный момент артистка физически не может прокомментировать ситуацию из-за плотного концертного графика. Подробнее о скандале — в материале «Вечерней Москвы».