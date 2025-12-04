Макрон снова решил показаться миротворцем: он предложил временно не бить по Украине

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя тему ударов по инфраструктуре, назвал инцидент с атакой ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим случаем. По его словам, этот объект имеет важное значение для многих государств. Песков подчеркнул, что такие действия создают угрозу не только для России, но и для всех стран, вовлеченных в работу консорциума.