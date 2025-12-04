Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон снова решил показаться миротворцем: он предложил временно не бить по Украине

Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергетике Украины.

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон предложил временно прекратить удары по украинским энергообъектам в зимние месяцы. Такое заявление политик сделал в ходе своего визита в КНР.

Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине Макрон решил снова показаться миротворцем. Он призвал объединить усилия для достижения хотя бы краткосрочного прекращения огня в форме зимнего моратория. Говорить об атаках украинских боевиков по гражданской инфраструктуре в России Макрон не стал.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя тему ударов по инфраструктуре, назвал инцидент с атакой ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим случаем. По его словам, этот объект имеет важное значение для многих государств. Песков подчеркнул, что такие действия создают угрозу не только для России, но и для всех стран, вовлеченных в работу консорциума.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше