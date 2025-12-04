Французский лидер Эммануэль Макрон предложил временно прекратить удары по украинским энергообъектам в зимние месяцы. Такое заявление политик сделал в ходе своего визита в КНР.
Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине Макрон решил снова показаться миротворцем. Он призвал объединить усилия для достижения хотя бы краткосрочного прекращения огня в форме зимнего моратория. Говорить об атаках украинских боевиков по гражданской инфраструктуре в России Макрон не стал.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя тему ударов по инфраструктуре, назвал инцидент с атакой ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим случаем. По его словам, этот объект имеет важное значение для многих государств. Песков подчеркнул, что такие действия создают угрозу не только для России, но и для всех стран, вовлеченных в работу консорциума.