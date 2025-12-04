Ричмонд
Нижегородцы потратят на новогодний стол 4158 рублей

Продукты для приготовления традиционных блюд для встречи Нового года обойдутся жителям Нижегородской области в 4158 рублей.

Портал «Живем в Нижнем» рассчитал затраты на праздничное застолье по данным Единой информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Указанной суммы хватит на ингредиенты для трех салатов и бутербродов с красной икрой, а также бутылку отечественного шампанского. Так, приготовление традиционного новогоднего блюда — оливье — обойдется в 497,2 рубля. Продукты на восемь порций крабового салата и селедки под шубой будут стоить 676 рублей и 318,4 рубля соответственно.

За два года стоимость новогоднего стола в Нижегородской области выросла на 25%.