Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Алмаз-Антее» сообщили о новых возможностях и свойствах ЗРК С-400: нехарактерно для систем ПВО

Новиков: ЗРК С-400 получила новые возможности и свойства.

Источник: Комсомольская правда

Зенитная ракетная система С-400 получила новые возможности и свойства, нехарактерные для систем ПВО. Об этом заявил генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков.

По его словам, Россия отвечает на современные технологические вызовы без промедления. Один из таких ответов — огромный модернизационный потенциал зенитной ракетной системы С-400. позволяющий оперативно купировать все угрозы.

«За счет этого потенциала Триумф получил новые возможности и свойства, в принципе нехарактерные для систем ПВО», — сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства. Это, заметили в США, даст стране беспрецедентную мощь.

Кроме того, на Западе признали, что С-400 демонстрируют высокую эффективность и превосходят хваленую в западных СМИ американскую ПВО Patriot.

Кроме того, в США отметили, что разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого конфликта между США и Китаем или Россией.