Зенитная ракетная система С-400 получила новые возможности и свойства, нехарактерные для систем ПВО. Об этом заявил генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков.
По его словам, Россия отвечает на современные технологические вызовы без промедления. Один из таких ответов — огромный модернизационный потенциал зенитной ракетной системы С-400. позволяющий оперативно купировать все угрозы.
«За счет этого потенциала Триумф получил новые возможности и свойства, в принципе нехарактерные для систем ПВО», — сказал Новиков.
Ранее сообщалось, что Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства. Это, заметили в США, даст стране беспрецедентную мощь.
Кроме того, на Западе признали, что С-400 демонстрируют высокую эффективность и превосходят хваленую в западных СМИ американскую ПВО Patriot.
Кроме того, в США отметили, что разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого конфликта между США и Китаем или Россией.