Губернатор Кубани поучаствовал в акции «Доброелка»

«В конце года традиционно проходит очень светлая и теплая акция “Доброелка” от благотворительного фонда “Край добра”. Утром принял в ней участие и исполнил новогодние желания наших мальчишек и девчонок. Это детки с тяжелыми заболеваниями, которые каждый день борются за жизнь, поэтому им так необходимы наша поддержка и внимание», — написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.