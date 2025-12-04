Ричмонд
Губернатор Кубани поучаствовал в акции «Доброелка»

Вениамин Кондратьев подарил подарки детям из пожеланий акции «Доброелка».

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поучаствовал в акции «Доброелка». Глава региона исполнил желания детей с тяжелыми заболеваниями.

«В конце года традиционно проходит очень светлая и теплая акция “Доброелка” от благотворительного фонда “Край добра”. Утром принял в ней участие и исполнил новогодние желания наших мальчишек и девчонок. Это детки с тяжелыми заболеваниями, которые каждый день борются за жизнь, поэтому им так необходимы наша поддержка и внимание», — написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Уже исполнились желания пятилетнего Назара из Краснодара, который хотел умную колонку. Семилетней Милане из Сочи подарили конструктор в мешке, а шестилетнему Николаю — внедорожник на пульте управления.

Подарок глава региона сделал и одиннадцатилетнему Родиону из Краснодара. Мальчик пожелал получить утяжелительный жилет. А тринадцатилетней Альбине из Краснодара подарили боксерский тренажер.

Поучаствовать в акции «Доброелка» может любой желающий в онлайн-формате на официальном сайте до 27 декабря. Подарок детям доставят добровольцы. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо открыть сайт доброелка.рф, выбрать открытку с желанием одного или нескольких детей и нажать кнопку «Подарить».

