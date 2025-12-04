В Омской области диагностировали более тысячи случаев рака за год

В Центре амбулаторной онкологической помощи МСЧ № 4 с начала 2025 года выявили более 1000 случаев злокачественных новообразований. Диагнозы поставили по результатам более 1800 биопсий, проведенных за 11 месяцев.
Центр начал работу в июле 2024 года. Сначала специалисты освоили биопсии мягких тканей, полости рта, молочной железы и лимфатических узлов с применением УЗИ-навигации. В текущем году в практику внедрили биопсии щитовидной железы.
«У нас есть УЗИ-система с хорошим визуалом и навигацией, аппарат электрохирургический, биопсийные пистолеты», — уточнила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МСЧ Татьяна Калушина.
Своевременная биопсия значительно повышает шансы на успешное лечение, позволяя начать терапию на ранних стадиях. Все цитологические и гистологические исследования выполняют специалисты патологоанатомического отделения больницы.
В скором времени в центре планируют начать проведение биопсий простаты с использованием УЗИ-навигации и когнитивной фьюжн-биопсии.
