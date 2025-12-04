У пострадавшей от собак в РТ девочки забилось сердце

Сейчас девочка находится в реанимации на аппарате ИВЛ, но её отключили от ЭКМО. Она пытается дышать самостоятельно и временами приходит в сознание, хотя в данный момент её ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы снизить нагрузку на организм. А потому медики выражают осторожный оптимизм касательно её дальнейшего состояния.