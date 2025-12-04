Ричмонд
У пострадавшей от собак в РТ девочки забилось сердце

Ранее она была подключена к ЭКМО.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно о состоянии 9-летней девочки, пострадавшей от стаи бродячих собак в поселке Васильево близ Казани. В пресс-службе Зеленодольского района сообщили, что сердце школьницы начало биться самостоятельно.

Сейчас девочка находится в реанимации на аппарате ИВЛ, но её отключили от ЭКМО. Она пытается дышать самостоятельно и временами приходит в сознание, хотя в данный момент её ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы снизить нагрузку на организм. А потому медики выражают осторожный оптимизм касательно её дальнейшего состояния.

Маленькой пациентке сделали МРТ мозга, которое показало наличие отека. Медицинская команда прилагает все усилия, чтобы спасти девочку.

Напомним, что в минувшую пятницу школьницу нашли на остановке без сознания. На её теле были множественные собачьи укусы. Она была доставлена в критическом состоянии и экстренно прооперирована.

Кроме того выяснилось, что стаю собак, напавшую на девочку, «подкармливала половина СНТ».