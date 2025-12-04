Уиткофф встретится с Умеровым 4 декабря

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
— Дальнейшие мирные переговоры во многом зависят от того, решит ли администрация Трампа усилить давление на Россию или на Украину, чтобы пойти на уступки, — говорится в материале.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года, когда он встречался с украинским главой Владимиром Зеленским. По его словам, тогда момент был более благоприятным для достижения соглашения.
На встрече президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине вновь не удалось найти компромисс. Почему стороны не смогли договориться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.