В Самарской области увеличился тариф за вывоз мусора

Для владельцев частных домов плата увеличится на 33 рубля и составит 128 ₽ 33 коп. в месяц. По словам Шестакова, повышение связано с ростом затрат на топливо, транспортировку и оплату труда. Новый тариф, утвержденный на год, отражает реальную себестоимость услуги. Глава «Экологии» отметил, что рост в регионе соответствует среднему уровню по Приволжскому федеральному округу и России.