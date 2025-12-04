Ричмонд
В Самарской области увеличился тариф за вывоз мусора

В Самарской области обновили тариф на обращение с ТКО.

Источник: Комсомольская правда

С ноября 2025 года жители Самарской области будут платить за вывоз мусора по-новому, повышенному тарифу. В эфире радио «КП-Самара» гендиректор регоператора «Экология» Андрей Шестаков объяснил причины роста и назвал точные суммы.

Для собственников квартир тариф вырастет на 1 ₽ 56 коп. за квадратный метр и составит 5 ₽ 09 коп. В среднем для двухкомнатной квартиры (50 кв. м) это означает увеличение платежа примерно на 78 рублей в месяц.

Для владельцев частных домов плата увеличится на 33 рубля и составит 128 ₽ 33 коп. в месяц. По словам Шестакова, повышение связано с ростом затрат на топливо, транспортировку и оплату труда. Новый тариф, утвержденный на год, отражает реальную себестоимость услуги. Глава «Экологии» отметил, что рост в регионе соответствует среднему уровню по Приволжскому федеральному округу и России.